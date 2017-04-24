Сан-Лоренсо — Универсидад Католика Сантьяго прогноз и ставки от специалиста 26.04.17

26 апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Сан-Лоренсо – Универсидад Католика Сантьяго. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Сан-Лоренсо, а вот игроки ФК Универсидад Католика Сантьяго смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 03:00 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Сан-Лоренсо – Универсидад Католика Сантьяго идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Сан-Лоренсо не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Сан-Лоренсо уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Футбольный клуб Универсидад Католика Сантьяго имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Универсидад Католика Сантьяго демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Универсидад Католика Сантьяго продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Универсидад Католика Сантьяго в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Сан-Лоренсо – Универсидад Католика Сантьяго встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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