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|Хаугесунд
|24.04 20:00 по МСК.
|Мольде
Замечательная ставка в матче Чемпионата Норвегии. Статистика, факты и другие аргументы на нашей стороне
|Аль Ахли
|24.04 21:00 по МСК.
|Tanta FC
По итогам 24-го тура Танта с 24 очками в копилке идет на 14 месте. Команда набирает форму в последних встречах. Какой результат ждать сегодня?
|Эйбар
|24.04 21:45 по МСК.
|Ат. Бильбао
Матч "Эйбар" - "Атлетик" крайне важен в понимании еврокубковых перспектив команд. Кто больше проявит рвения в погоне за Лигой Европы?
|Ньюкасл
|24.04 21:45 по МСК.
|Престон
"Ньюкасл" никак не может оформить выход в Премьер-лигу. Станет ли "Престон Норт Энд" очередным камнем преткновения?
|Ростов
|25.04 19:30 по МСК.
|Уфа
Не вскружит ли голову "Ростову" крупная победа над "Спартаком"?
|Гранада
|25.04 21:30 по МСК.
|Малага
У "Гранады" последний шанс зацепиться за возможность остаться в Примере. Воспользуется ли им команда Тони Адамса?
Хозяев матча Урава (Япо) – Сидней Уондерерс (Авс) 26 апреля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 13:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Урава (Япо) – Сидней Уондерерс (Авс), выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.
Свой последний матч клуб Урава (Япо) провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Урава (Япо) крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Сидней Уондерерс (Авс) постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Урава (Япо) и Сидней Уондерерс (Авс), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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