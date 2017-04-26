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|Хаугесунд
|24.04 20:00 по МСК.
|Мольде
Замечательная ставка в матче Чемпионата Норвегии. Статистика, факты и другие аргументы на нашей стороне
|Аль Ахли
|24.04 21:00 по МСК.
|Tanta FC
По итогам 24-го тура Танта с 24 очками в копилке идет на 14 месте. Команда набирает форму в последних встречах. Какой результат ждать сегодня?
|Эйбар
|24.04 21:45 по МСК.
|Ат. Бильбао
Матч "Эйбар" - "Атлетик" крайне важен в понимании еврокубковых перспектив команд. Кто больше проявит рвения в погоне за Лигой Европы?
|Ньюкасл
|24.04 21:45 по МСК.
|Престон
"Ньюкасл" никак не может оформить выход в Премьер-лигу. Станет ли "Престон Норт Энд" очередным камнем преткновения?
|Ростов
|25.04 19:30 по МСК.
|Уфа
Не вскружит ли голову "Ростову" крупная победа над "Спартаком"?
|Гранада
|25.04 21:30 по МСК.
|Малага
У "Гранады" последний шанс зацепиться за возможность остаться в Примере. Воспользуется ли им команда Тони Адамса?
Болельщики 26.04.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Шанхай СИПГ (Кит) и Сеул (Кор). Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 14:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекеры считают фаворитом поединка Шанхай СИПГ (Кит) – Сеул (Кор) гостей, так что на их победу выставили коэффициент 3.87. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Шанхай СИПГ (Кит) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Шанхай СИПГ (Кит) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Шанхай СИПГ (Кит) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
На выезде футбольный клуб Сеул (Кор) выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Сеул (Кор) выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Сеул (Кор) добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Шанхай СИПГ (Кит) – Сеул (Кор) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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