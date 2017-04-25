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|Хаугесунд
|24.04 20:00 по МСК.
|Мольде
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Главный арбитр матча Муангтонг Юнайтед (Таи) – Брисбен Роар (Авс) в 15:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 26 апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Брисбен Роар (Авс) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Брисбен Роар (Авс) – девять против двух.
Букмекеры считают фаворитом поединка Муангтонг Юнайтед (Таи) – Брисбен Роар (Авс) гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Муангтонг Юнайтед (Таи) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Муангтонг Юнайтед (Таи) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Муангтонг Юнайтед (Таи) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Брисбен Роар (Авс). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Брисбен Роар (Авс) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Брисбен Роар (Авс) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Так как хозяева поединка Муангтонг Юнайтед (Таи) – Брисбен Роар (Авс) сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Муангтонг Юнайтед (Таи).
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