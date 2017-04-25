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Футболисты клуба Мехелен готовятся до 26-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сент-Труйден. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Мехелен – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Ставки на футбольную встречу Мехелен – Сент-Труйден уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
Две недели назад футбольный клуб Мехелен получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Мехелен из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Мехелен выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Мехелен – Сент-Труйден у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Сент-Труйден может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Сент-Труйден надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Сент-Труйден имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Хозяева матча Мехелен – Сент-Труйден предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Мехелен больше 1.5 гола.
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