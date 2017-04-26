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|25.04 19:30 по МСК.
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|Гранада
|25.04 21:30 по МСК.
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Главный арбитр матча Бавария – Боруссия Д в 21:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 26.04.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Боруссия Д на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Боруссия Д – девять против двух.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Бавария – Боруссия Д практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Бавария отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Бавария еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Бавария пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Боруссия Д прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Боруссия Д сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Боруссия Д в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бавария – Боруссия Д, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Боруссия Д.
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