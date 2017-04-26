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|Ростов
|25.04 19:30 по МСК.
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|Гранада
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В 22:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Кристал Пэлас – Тоттенхэм, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 26.04.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Кристал Пэлас сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм определились с коэффициентами. На ФК Кристал Пэлас выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
На своем поле футбольный клуб Кристал Пэлас не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Кристал Пэлас находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Кристал Пэлас в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Тоттенхэм может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Тоттенхэм надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Тоттенхэм имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Кристал Пэлас и Тоттенхэм, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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