Депортиво — Реал Мадрид прогноз профессионала на матч 26.04.17

Болельщики 26.04.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Депортиво и Реал Мадрид. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 22:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Гости футбольного поединка Депортиво – Реал Мадрид получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

В этом сезоне футбольный клуб Депортиво только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Депортиво пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Депортиво хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Реал Мадрид имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Реал Мадрид демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Реал Мадрид продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Реал Мадрид в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Депортиво и Реал Мадрид, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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