Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Гранада
|25.04 21:30 по МСК.
|Малага
У "Гранады" последний шанс зацепиться за возможность остаться в Примере. Воспользуется ли им команда Тони Адамса?
|Челси
|25.04 21:45 по МСК.
|Саутгемптон
Чемпионская интрига в Англии ожила. Тоттенхэм наступает Челси на пятки. Сможет ли команда Конте сохранять спокой
|М'Гладбах
|25.04 21:45 по МСК.
|Франкфурт
1/2 финала Кубка Германии. Наверное, выбранная ставка является наиболее правильной. Высокий коэффициент и серьезные шансы на успех - ждем стартового свистка, чтобы начать побеждать!
|Каха Лабораль
|25.04 22:00 по МСК.
|ЦСКА
Московский ЦСКА оказался единственным клубом из первой четверки регулярного чемпионата Евролиги, кто подтвердил свой статус и в четвертьфинале плей-офф. «Армейцы» обыграли «Басконию» в обоих домашних матчах, и теперь команде Итудиса для выхода в следующий раунд не хватает лишь одной победы. Добьются ли ее россияне в Испании?
|Газовик
|26.04 17:00 по МСК.
|Зенит
Останется ли доволен Мирча Луческу судейством на этот раз?
|Кристал
|26.04 22:00 по МСК.
|Тоттенхэм
Кристал Пэлас выиграл лондонское дерби и Челси и Арсенала. Что покажет команда Эллардайса в матче с Тоттенхэмом?
|Амкар
|27.04 17:00 по МСК.
|Краснодар
Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
|Севилья
|27.04 21:30 по МСК.
|Сельта де Виго
Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Футболисты клуба Амкар готовятся до 27-го апреля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Краснодар. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 17:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Амкар – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Амкар – Краснодар определились с коэффициентами. На ФК Амкар выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Амкар не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Амкар уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Краснодар. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Краснодар продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Краснодар крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Амкар – Краснодар встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq