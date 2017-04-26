Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Гранада
|25.04 21:30 по МСК.
|Малага
У "Гранады" последний шанс зацепиться за возможность остаться в Примере. Воспользуется ли им команда Тони Адамса?
|Челси
|25.04 21:45 по МСК.
|Саутгемптон
Чемпионская интрига в Англии ожила. Тоттенхэм наступает Челси на пятки. Сможет ли команда Конте сохранять спокой
|М'Гладбах
|25.04 21:45 по МСК.
|Франкфурт
1/2 финала Кубка Германии. Наверное, выбранная ставка является наиболее правильной. Высокий коэффициент и серьезные шансы на успех - ждем стартового свистка, чтобы начать побеждать!
|Каха Лабораль
|25.04 22:00 по МСК.
|ЦСКА
Московский ЦСКА оказался единственным клубом из первой четверки регулярного чемпионата Евролиги, кто подтвердил свой статус и в четвертьфинале плей-офф. «Армейцы» обыграли «Басконию» в обоих домашних матчах, и теперь команде Итудиса для выхода в следующий раунд не хватает лишь одной победы. Добьются ли ее россияне в Испании?
|Газовик
|26.04 17:00 по МСК.
|Зенит
Останется ли доволен Мирча Луческу судейством на этот раз?
|Кристал
|26.04 22:00 по МСК.
|Тоттенхэм
Кристал Пэлас выиграл лондонское дерби и Челси и Арсенала. Что покажет команда Эллардайса в матче с Тоттенхэмом?
|Амкар
|27.04 17:00 по МСК.
|Краснодар
Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
|Севилья
|27.04 21:30 по МСК.
|Сельта де Виго
Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Футболисты клуба Хапоэль Раанана готовятся до 27-го апреля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Хапоэль Хайфа. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 19:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Хапоэль Раанана – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Гости футбольного поединка Хапоэль Раанана – Хапоэль Хайфа получили коэффициент 3.87 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.4, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Хапоэль Раанана не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Хапоэль Раанана уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Футбольный клуб Хапоэль Хайфа в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Хапоэль Хайфа демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Хапоэль Хайфа забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Хапоэль Хайфа имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Хапоэль Раанана – Хапоэль Хайфа, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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