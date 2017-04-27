Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Гранада
|25.04 21:30 по МСК.
|Малага
У "Гранады" последний шанс зацепиться за возможность остаться в Примере. Воспользуется ли им команда Тони Адамса?
|Челси
|25.04 21:45 по МСК.
|Саутгемптон
Чемпионская интрига в Англии ожила. Тоттенхэм наступает Челси на пятки. Сможет ли команда Конте сохранять спокой
|М'Гладбах
|25.04 21:45 по МСК.
|Франкфурт
1/2 финала Кубка Германии. Наверное, выбранная ставка является наиболее правильной. Высокий коэффициент и серьезные шансы на успех - ждем стартового свистка, чтобы начать побеждать!
|Каха Лабораль
|25.04 22:00 по МСК.
|ЦСКА
Московский ЦСКА оказался единственным клубом из первой четверки регулярного чемпионата Евролиги, кто подтвердил свой статус и в четвертьфинале плей-офф. «Армейцы» обыграли «Басконию» в обоих домашних матчах, и теперь команде Итудиса для выхода в следующий раунд не хватает лишь одной победы. Добьются ли ее россияне в Испании?
|Газовик
|26.04 17:00 по МСК.
|Зенит
Останется ли доволен Мирча Луческу судейством на этот раз?
|Кристал
|26.04 22:00 по МСК.
|Тоттенхэм
Кристал Пэлас выиграл лондонское дерби и Челси и Арсенала. Что покажет команда Эллардайса в матче с Тоттенхэмом?
|Амкар
|27.04 17:00 по МСК.
|Краснодар
Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
|Севилья
|27.04 21:30 по МСК.
|Сельта де Виго
Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Личная встреча между футбольными клубами Анжи и Томь назначена на 27 апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Анжи. По Москве начало данной игры в 19:30.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Анжи – Томь, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Анжи не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Анжи уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Томь постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Анжи – Томь встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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