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|26.04 22:00 по МСК.
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В 21:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок По – Шамбли, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 27 апреля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб По сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Ставки на футбольную встречу По – Шамбли уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба По не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас По уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
За последние четыре недели футбольному клубу Шамбли пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Шамбли находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Шамбли намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Шамбли в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке По – Шамбли встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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