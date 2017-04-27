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Порт Мельбурн Шаркс — Буллин: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 28.04.17

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# Газовик 26.04 17:00 по МСК. Зенит #
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Прогноз от наших экспертов
Порт Мельбурн Шаркс — Буллин: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 28.04.17

28-го апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Порт Мельбурн Шаркс – Буллин. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Порт Мельбурн Шаркс, а вот игроки ФК Буллин смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 13:30 по МСК.

Букмекеры считают фаворитом поединка Порт Мельбурн Шаркс – Буллин гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

Футбольный клуб Порт Мельбурн Шаркс в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Порт Мельбурн Шаркс сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Порт Мельбурн Шаркс выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Порт Мельбурн Шаркс не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба Буллин прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Буллин находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Буллин в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Хозяева матча Порт Мельбурн Шаркс – Буллин предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Порт Мельбурн Шаркс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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