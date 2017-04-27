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Гуанчжоу Фули — Гуйчжоу Чжичэн: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Китая 28.04.17

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Гуанчжоу Фули — Гуйчжоу Чжичэн: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Китая 28.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Гуанчжоу Фули и Гуйчжоу Чжичэн назначена на 28 апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Гуанчжоу Фули. По Москве начало данной игры в 14:35.

Гости футбольного поединка Гуанчжоу Фули – Гуйчжоу Чжичэн получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Гуанчжоу Фули отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Гуанчжоу Фули еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Гуанчжоу Фули пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Гуйчжоу Чжичэн сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

В футбольном поединке Гуанчжоу Фули – Гуйчжоу Чжичэн эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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