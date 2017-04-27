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Раннерс — Эсбьерг: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 28.04.17

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США Хоккей: США – НХЛ
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# СЛ Блюз 27.04 03:00 по МСК. Нэшвилл #
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Вот и стартуют четвертьфинальные матчи в НХЛ. Первые матчи начинают команды Запада и встретятся Сент-Луис и Нэшвилл.
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# Амкар 27.04 17:00 по МСК. Краснодар #
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Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Севилья 27.04 21:30 по МСК. Сельта де Виго #
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Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Ат. Бильбао 27.04 22:30 по МСК. Бетис Севилья #
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# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
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Прогноз от наших экспертов
Раннерс — Эсбьерг: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 28.04.17

Футболисты клуба Эсбьерг не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 28-го апреля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Раннерс – Эсбьерг идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:15 по МСК.

Поставить на хозяев матча Раннерс – Эсбьерг можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.

На своем поле футбольный клуб Раннерс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Раннерс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Раннерс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Последний матч футбольного клуба Эсбьерг прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Эсбьерг находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Эсбьерг в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Между командами Раннерс и Эсбьерг всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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