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Байер — Шальке: прогноз, ставки букмекера на матч. 28.04.17

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Прогнозы на сегодня:
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# СЛ Блюз 27.04 03:00 по МСК. Нэшвилл #
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Вот и стартуют четвертьфинальные матчи в НХЛ. Первые матчи начинают команды Запада и встретятся Сент-Луис и Нэшвилл.
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Амкар 27.04 17:00 по МСК. Краснодар #
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Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Севилья 27.04 21:30 по МСК. Сельта де Виго #
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Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Ат. Бильбао 27.04 22:30 по МСК. Бетис Севилья #
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Атлетик продолжает бороться за место в Лиге Европы. Очередной соперник на этом пути - Бетис
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки. 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира? 
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 29.04 14:00 по МСК. Греутер Фюрт #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Каглиари 30.04 16:00 по МСК. Пескара #
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Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
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Прогноз от наших экспертов
Байер — Шальке: прогноз, ставки букмекера на матч. 28.04.17

28 апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Байер – Шальке. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Байер, а вот игроки ФК Шальке смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:30 по МСК.

Поставить на хозяев матча Байер – Шальке можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Байер на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Байер потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Байер в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Сейчас футбольный клуб Шальке пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Шальке одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Шальке забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Байер и Шальке, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

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