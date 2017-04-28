СКА-Хабаровск — Спартак Нальчик прогноз специалиста 29.04.17

29-го апреля 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов СКА-Хабаровск – Спартак Нальчик. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба СКА-Хабаровск, а вот игроки ФК Спартак Нальчик смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 08:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу СКА-Хабаровск – Спартак Нальчик уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

Если раньше футбольный клуб СКА-Хабаровск ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. СКА-Хабаровск в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба СКА-Хабаровск стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Спартак Нальчик постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Учитывая сильную игру хозяев матча СКА-Хабаровск – Спартак Нальчик на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Спартак Нальчик, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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