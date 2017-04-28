Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Амкар
|27.04 17:00 по МСК.
|Краснодар
Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
|Севилья
|27.04 21:30 по МСК.
|Сельта де Виго
Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
|Ат. Бильбао
|27.04 22:30 по МСК.
|Бетис Севилья
Атлетик продолжает бороться за место в Лиге Европы. Очередной соперник на этом пути - Бетис
|Бохум
|28.04 19:30 по МСК.
|Дрезден
Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки.
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира?
|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
29-го апреля 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов СКА-Хабаровск – Спартак Нальчик. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба СКА-Хабаровск, а вот игроки ФК Спартак Нальчик смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 08:00 по МСК.
Ставки на футбольную встречу СКА-Хабаровск – Спартак Нальчик уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.
Если раньше футбольный клуб СКА-Хабаровск ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. СКА-Хабаровск в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба СКА-Хабаровск стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Спартак Нальчик постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Учитывая сильную игру хозяев матча СКА-Хабаровск – Спартак Нальчик на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Спартак Нальчик, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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