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|Амкар
|27.04 17:00 по МСК.
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|27.04 20:45 по МСК.
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|27.04 21:30 по МСК.
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|27.04 22:00 по МСК.
|Ман Ю
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|27.04 22:30 по МСК.
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|28.04 19:30 по МСК.
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|28.04 21:45 по МСК.
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|29.04 14:00 по МСК.
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|29.04 17:00 по МСК.
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|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
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Главный арбитр матча Эйвондейл – Кингстон Сити в 08:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 29-го апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Кингстон Сити на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Кингстон Сити – девять против двух.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Эйвондейл – Кингстон Сити коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.
В этом сезоне футбольный клуб Эйвондейл только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Эйвондейл пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Эйвондейл хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
На выезде футбольный клуб Кингстон Сити выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Кингстон Сити выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Кингстон Сити добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Между командами Эйвондейл и Кингстон Сити всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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