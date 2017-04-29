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Куинсленд Лайонс — Грандж Тистл прогноз специалиста 29.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
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# Амкар 27.04 17:00 по МСК. Краснодар #
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Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
Турция футбол: Турция Amateur – Турецкий Кубок Зираат
до начала:
# Касимпаса 27.04 20:45 по МСК. Торку Кониаспор #
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Перед нами первый матч полуфинала Кубка Турции. Касымпаша принимает дома Коньяспор.
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Севилья 27.04 21:30 по МСК. Сельта де Виго #
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Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Ман Сити 27.04 22:00 по МСК. Ман Ю #
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Лучший прогноз и лучшая аналитика на матч дерби Манчестера!   
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Ат. Бильбао 27.04 22:30 по МСК. Бетис Севилья #
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Атлетик продолжает бороться за место в Лиге Европы. Очередной соперник на этом пути - Бетис
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Арминия Билефельд 29.04 14:00 по МСК. Греутер Фюрт #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
Италия футбол: Италия – Сериа А
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Прогноз от наших экспертов
Куинсленд Лайонс — Грандж Тистл прогноз специалиста 29.04.17

29.04.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Куинсленд Лайонс – Грандж Тистл. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Куинсленд Лайонс, а вот игроки ФК Грандж Тистл смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 12:00 по МСК.

Поставить на хозяев матча Куинсленд Лайонс – Грандж Тистл можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.

На своем поле футбольный клуб Куинсленд Лайонс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Куинсленд Лайонс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Куинсленд Лайонс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Грандж Тистл пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Грандж Тистл одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Грандж Тистл забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Хозяева матча Куинсленд Лайонс – Грандж Тистл предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Куинсленд Лайонс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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