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Саутс — Капалаба ФК прогноз профессионала 29.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Россия футбол: Россия – Премьер Лига
до начала:
# Амкар 27.04 17:00 по МСК. Краснодар #
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Сможет ли Краснодар нанести Амкару первое домашнее поражение в сезоне?
Турция футбол: Турция Amateur – Турецкий Кубок Зираат
до начала:
# Касимпаса 27.04 20:45 по МСК. Торку Кониаспор #
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Перед нами первый матч полуфинала Кубка Турции. Касымпаша принимает дома Коньяспор.
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Севилья 27.04 21:30 по МСК. Сельта де Виго #
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Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Ман Сити 27.04 22:00 по МСК. Ман Ю #
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Лучший прогноз и лучшая аналитика на матч дерби Манчестера!   
Испания футбол: Испания – Примера Испания
до начала:
# Ат. Бильбао 27.04 22:30 по МСК. Бетис Севилья #
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Атлетик продолжает бороться за место в Лиге Европы. Очередной соперник на этом пути - Бетис
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки. 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира? 
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 29.04 14:00 по МСК. Греутер Фюрт #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Каглиари 30.04 16:00 по МСК. Пескара #
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Прогноз от наших экспертов
Саутс — Капалаба ФК прогноз профессионала 29.04.17

Болельщики 29 апреля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Саутс и Капалаба ФК. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 12:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Гости футбольного поединка Саутс – Капалаба ФК получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Саутс отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Саутс еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Саутс пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Капалаба ФК построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Капалаба ФК выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Саутс – Капалаба ФК не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

В футбольном поединке Саутс – Капалаба ФК эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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