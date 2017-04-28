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Тамбов — Луч-Энергия прогноз специалиста на матч 29.04.17

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Прогнозы на сегодня:
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# Амкар 27.04 17:00 по МСК. Краснодар #
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# Касимпаса 27.04 20:45 по МСК. Торку Кониаспор #
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Перед нами первый матч полуфинала Кубка Турции. Касымпаша принимает дома Коньяспор.
Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Севилья 27.04 21:30 по МСК. Сельта де Виго #
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Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Ман Сити 27.04 22:00 по МСК. Ман Ю #
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Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Ат. Бильбао 27.04 22:30 по МСК. Бетис Севилья #
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Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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Прогноз от наших экспертов
Тамбов — Луч-Энергия прогноз специалиста на матч 29.04.17

29-го апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Тамбов – Луч-Энергия. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Тамбов, а вот игроки ФК Луч-Энергия смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 13:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Тамбов – Луч-Энергия определились с коэффициентами. На ФК Тамбов выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Тамбов слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Тамбов был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Тамбов выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Луч-Энергия. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Луч-Энергия продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Луч-Энергия крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

В матче Тамбов – Луч-Энергия довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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