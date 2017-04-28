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Бирмингем — Хаддерсфилд: прогноз, ставки букмекера на матч. 29.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Турция футбол: Турция Amateur – Турецкий Кубок Зираат
до начала:
# Касимпаса 27.04 20:45 по МСК. Торку Кониаспор #
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Перед нами первый матч полуфинала Кубка Турции. Касымпаша принимает дома Коньяспор.
Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Севилья 27.04 21:30 по МСК. Сельта де Виго #
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Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Ман Сити 27.04 22:00 по МСК. Ман Ю #
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Лучший прогноз и лучшая аналитика на матч дерби Манчестера!   
Испания футбол: Испания – Примера Испания
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# Ат. Бильбао 27.04 22:30 по МСК. Бетис Севилья #
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Атлетик продолжает бороться за место в Лиге Европы. Очередной соперник на этом пути - Бетис
США Баскетбол: США – НБА
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# Милуоки 28.04 02:00 по МСК. Торонто #
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После пяти поединков в противостоянии «Миллуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс», перевес находится на стороне канадцев. «Хищники» выиграли у «самцов» две домашние и одну выездную встречу. Если команде Дуэйна Кейси удастся повторить гостевой успех, в четвертьфинал квалифицируется именно она. Сумеет ли «Торонто» снова обыграть «Миллуоки» на чужой арене?
США Хоккей: США – НХЛ
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# Оттава 28.04 02:00 по МСК. Рейнджерс #
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Начинаются матчи 1/4 финала на Востоке и встречаются Оттава с Рейнджерс.
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Вашингтон 28.04 02:30 по МСК. Питтсбург #
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Начинаются матчи 1/4 финала на Востоке и встретятся Вашингтон с Питтсбургом
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки. 
Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
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# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
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Прогноз от наших экспертов
Бирмингем — Хаддерсфилд: прогноз, ставки букмекера на матч. 29.04.17

В 17:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Бирмингем – Хаддерсфилд. Футбольный поединок запланировали на 29-го апреля, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Бирмингем – Хаддерсфилд коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

На своем поле футбольный клуб Бирмингем не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Бирмингем находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Бирмингем в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Хаддерсфилд постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Учитывая статистику личных встреч Бирмингем – Хаддерсфилд, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Хаддерсфилд еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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