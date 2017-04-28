Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Касимпаса
|27.04 20:45 по МСК.
|Торку Кониаспор
Перед нами первый матч полуфинала Кубка Турции. Касымпаша принимает дома Коньяспор.
|Севилья
|27.04 21:30 по МСК.
|Сельта де Виго
Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
|Ман Сити
|27.04 22:00 по МСК.
|Ман Ю
Лучший прогноз и лучшая аналитика на матч дерби Манчестера!
|Ат. Бильбао
|27.04 22:30 по МСК.
|Бетис Севилья
Атлетик продолжает бороться за место в Лиге Европы. Очередной соперник на этом пути - Бетис
|Милуоки
|28.04 02:00 по МСК.
|Торонто
После пяти поединков в противостоянии «Миллуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс», перевес находится на стороне канадцев. «Хищники» выиграли у «самцов» две домашние и одну выездную встречу. Если команде Дуэйна Кейси удастся повторить гостевой успех, в четвертьфинал квалифицируется именно она. Сумеет ли «Торонто» снова обыграть «Миллуоки» на чужой арене?
|Оттава
|28.04 02:00 по МСК.
|Рейнджерс
Начинаются матчи 1/4 финала на Востоке и встречаются Оттава с Рейнджерс.
|Вашингтон
|28.04 02:30 по МСК.
|Питтсбург
Начинаются матчи 1/4 финала на Востоке и встретятся Вашингтон с Питтсбургом
|Бохум
|28.04 19:30 по МСК.
|Дрезден
Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки.
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира?
|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
В последнем противостоянии Рединг – Уиган свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 29-го апреля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 17:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Рединг обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Гости футбольного поединка Рединг – Уиган получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Рединг на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Рединг потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Рединг в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Футбольный клуб Уиган в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Уиган демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Уиган забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Уиган имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Рединг и Уиган, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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