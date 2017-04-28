УКАМ Мурсия — Тенерифе: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 29.04.17

В 17:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра УКАМ Мурсия – Тенерифе. Футбольный поединок запланировали на 29-го апреля 2017 года, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

По мнению букмекеров, у гостей в матче УКАМ Мурсия – Тенерифе неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.1. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.95 и 3.45.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб УКАМ Мурсия отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома УКАМ Мурсия еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном УКАМ Мурсия пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Тенерифе пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Тенерифе находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Тенерифе намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Тенерифе в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи УКАМ Мурсия – Тенерифе, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Тенерифе.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: