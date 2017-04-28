Вольфсбург — Бавария прогноз и ставки от специалиста 29.04.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 29-го апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Вольфсбург и Бавария. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Бавария сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Вольфсбург. Начало данной игры произойдет в 19:30 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка Вольфсбург – Бавария гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.

Если раньше футбольный клуб Вольфсбург ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Вольфсбург в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Вольфсбург стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

В этом сезоне у футбольного клуба Бавария совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Бавария находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Бавария выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Бавария в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

На поединок Вольфсбург – Бавария идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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