Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Севилья
|27.04 21:30 по МСК.
|Сельта де Виго
Севилья против Сельты - один из лучших матчей тура в Чемпионате Испании. Ставим и зарабатываем!
|Ман Сити
|27.04 22:00 по МСК.
|Ман Ю
Лучший прогноз и лучшая аналитика на матч дерби Манчестера!
|Ат. Бильбао
|27.04 22:30 по МСК.
|Бетис Севилья
Атлетик продолжает бороться за место в Лиге Европы. Очередной соперник на этом пути - Бетис
|Милуоки
|28.04 02:00 по МСК.
|Торонто
После пяти поединков в противостоянии «Миллуоки Бакс» и «Торонто Рэпторс», перевес находится на стороне канадцев. «Хищники» выиграли у «самцов» две домашние и одну выездную встречу. Если команде Дуэйна Кейси удастся повторить гостевой успех, в четвертьфинал квалифицируется именно она. Сумеет ли «Торонто» снова обыграть «Миллуоки» на чужой арене?
|Оттава
|28.04 02:00 по МСК.
|Рейнджерс
Начинаются матчи 1/4 финала на Востоке и встречаются Оттава с Рейнджерс.
|Вашингтон
|28.04 02:30 по МСК.
|Питтсбург
Начинаются матчи 1/4 финала на Востоке и встретятся Вашингтон с Питтсбургом
|Бохум
|28.04 19:30 по МСК.
|Дрезден
Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки.
|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира?
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 29-го апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Вольфсбург и Бавария. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Бавария сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Вольфсбург. Начало данной игры произойдет в 19:30 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом поединка Вольфсбург – Бавария гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.
Если раньше футбольный клуб Вольфсбург ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Вольфсбург в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Вольфсбург стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В этом сезоне у футбольного клуба Бавария совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Бавария находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Бавария выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Бавария в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
На поединок Вольфсбург – Бавария идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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