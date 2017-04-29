Брайтон — Бристоль Сити: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 29.04.17

История противостояния Брайтон – Бристоль Сити длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Брайтон одержал 51 победу, а на счету ФК Бристоль Сити 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29-го апреля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 19:30.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Брайтон – Бристоль Сити, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.

В прошлом поединке футбольного клуба Брайтон основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Брайтон будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Брайтон есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

На выезде футбольный клуб Бристоль Сити выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Бристоль Сити выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Бристоль Сити добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая статистику личных встреч Брайтон – Бристоль Сити, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Бристоль Сити еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: