Чьяпас — Сантос Лагуна: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 30.04.17

Футболисты клуба Чьяпас готовятся до 30.04.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сантос Лагуна. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Чьяпас – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Футбольный клуб Чьяпас среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Сантос Лагуна выставили 3.87.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Чьяпас использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Чьяпас, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Чьяпас выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Сантос Лагуна сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Сантос Лагуна имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Сантос Лагуна покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Чьяпас и Сантос Лагуна, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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