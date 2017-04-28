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Тигрес — Тихуана: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.04.17

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Прогноз от наших экспертов
Тигрес — Тихуана: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.04.17

История противостояния Тигрес – Тихуана длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Тигрес одержал 51 победу, а на счету ФК Тихуана 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30-го апреля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 03:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Тигрес – Тихуана коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Тигрес использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Тигрес, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Тигрес выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Тихуана построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Тихуана выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Тигрес – Тихуана не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ставить на матч Тигрес – Тихуана лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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