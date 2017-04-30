Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Бохум
|28.04 19:30 по МСК.
|Дрезден
Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки.
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира?
|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
Личная встреча между футбольными клубами Гвадалахара и Леон назначена на 30 апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Гвадалахара. По Москве начало данной игры в 03:06.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гвадалахара – Леон коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.
На своем поле футбольный клуб Гвадалахара не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Гвадалахара находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Гвадалахара в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Сейчас футбольный клуб Леон пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Леон одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Леон забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
В матче Гвадалахара – Леон довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq