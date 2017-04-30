Гвадалахара — Леон прогноз специалиста 30.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Гвадалахара и Леон назначена на 30 апреля и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Гвадалахара. По Москве начало данной игры в 03:06.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гвадалахара – Леон коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

На своем поле футбольный клуб Гвадалахара не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Гвадалахара находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Гвадалахара в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Леон пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Леон одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Леон забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

В матче Гвадалахара – Леон довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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