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Симидзу — Вегальта Сендай: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Японии 30.04.17

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# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Прогноз от наших экспертов
Симидзу — Вегальта Сендай: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Японии 30.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Симидзу и Вегальта Сендай назначена на 30.04.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Симидзу. По Москве начало данной игры в 07:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Симидзу – Вегальта Сендай определились с коэффициентами. На ФК Симидзу выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

В этом сезоне футбольный клуб Симидзу только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Симидзу пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Симидзу хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

За последние четыре недели футбольному клубу Вегальта Сендай пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Вегальта Сендай находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Вегальта Сендай намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Вегальта Сендай в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Симидзу – Вегальта Сендай эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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