Гейдельберг Юнайтед — Бентли Гринс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 30.04.17

30-го апреля 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Гейдельберг Юнайтед – Бентли Гринс. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Гейдельберг Юнайтед, а вот игроки ФК Бентли Гринс смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 08:00 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гейдельберг Юнайтед – Бентли Гринс коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

Две недели назад футбольный клуб Гейдельберг Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Гейдельберг Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Гейдельберг Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Гейдельберг Юнайтед – Бентли Гринс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

На выезде футбольный клуб Бентли Гринс выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Бентли Гринс выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Бентли Гринс добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

На поединок Гейдельберг Юнайтед – Бентли Гринс идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

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