Ипсвич Найтс — Пенинсула прогноз и ставки от специалиста 30.04.17

В 08:15 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Ипсвич Найтс – Пенинсула. Футбольный поединок запланировали на 30 апреля, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Поставить на хозяев матча Ипсвич Найтс – Пенинсула можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Ипсвич Найтс отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Ипсвич Найтс еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Ипсвич Найтс пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Пенинсула пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Пенинсула находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Пенинсула намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Пенинсула в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Ипсвич Найтс – Пенинсула предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Ипсвич Найтс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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