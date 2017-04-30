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|Darussafaka
|28.04 19:30 по МСК.
|Реал
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|Аталанта
|28.04 21:45 по МСК.
|Ювентус
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|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
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|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
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|29.04 14:00 по МСК.
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
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|30.04 16:00 по МСК.
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Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 30-го апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Кобе и Кофу. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Кофу сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Кобе. Начало данной игры произойдет в 10:00 по московскому времени.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Кобе – Кофу определились с коэффициентами. На ФК Кобе выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Если раньше футбольный клуб Кобе ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Кобе в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Кобе стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Кофу уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Кофу практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Кофу демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Так как хозяева поединка Кобе – Кофу сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Кобе.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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