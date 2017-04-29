Йокогама — Гамба Осака: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Японии 30.04.17

Главный арбитр матча Йокогама – Гамба Осака в 11:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 30-го апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Гамба Осака на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Гамба Осака – девять против двух.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Йокогама – Гамба Осака неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

На своем поле футбольный клуб Йокогама не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Йокогама находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Йокогама в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Гамба Осака. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Гамба Осака продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Гамба Осака крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

На поединок Йокогама – Гамба Осака идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

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