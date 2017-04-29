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Йокогама — Гамба Осака: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Японии 30.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Словакия футбол: Словакия – Суперлига
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# Тренчин 28.04 19:00 по МСК. Жилина #
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Самый высокий коэффициент дня, который приближается к 3.0! Любителям больших выигрышей прогноз на матч Чемпионата Словакии подойдет в самый раз 
Евролига Баскетбол: Евролига
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# Darussafaka 28.04 19:30 по МСК. Реал #
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Сумев все-таки победить «Дарушшафаку» в среду, «Реал» элегантно вернул себе преимущество в этом, казалось, заранее выигранном противостоянии. Теперь испанцы ведут в серии 1:2, и лишь одна победа отделяет команду Пабло Ласо от выхода в «Финал Четырех». Сумеет ли мадридский клуб добыть ее на площадке «Дарушшафаки»?
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки. 
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Аталанта 28.04 21:45 по МСК. Ювентус #
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Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте 
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира? 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 29.04 14:00 по МСК. Греутер Фюрт #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
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# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
Италия футбол: Италия – Сериа А
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# Каглиари 30.04 16:00 по МСК. Пескара #
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Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
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Прогноз от наших экспертов
Йокогама — Гамба Осака: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Японии 30.04.17

Главный арбитр матча Йокогама – Гамба Осака в 11:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 30-го апреля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Гамба Осака на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Гамба Осака – девять против двух.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Йокогама – Гамба Осака неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

На своем поле футбольный клуб Йокогама не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Йокогама находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Йокогама в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Гамба Осака. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Гамба Осака продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Гамба Осака крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

На поединок Йокогама – Гамба Осака идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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