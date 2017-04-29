Касымпаша — Акхисар Беледийе: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Турции 30.04.17

В 13:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Касымпаша – Акхисар Беледийе, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 30-го апреля 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Касымпаша сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Касымпаша – Акхисар Беледийе гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.

Футбольный клуб Касымпаша в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Касымпаша сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Касымпаша выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Касымпаша не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В этом сезоне у футбольного клуба Акхисар Беледийе совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Акхисар Беледийе находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Акхисар Беледийе выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Акхисар Беледийе в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Так как хозяева поединка Касымпаша – Акхисар Беледийе сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Касымпаша.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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