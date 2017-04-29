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|Тренчин
|28.04 19:00 по МСК.
|Жилина
Самый высокий коэффициент дня, который приближается к 3.0! Любителям больших выигрышей прогноз на матч Чемпионата Словакии подойдет в самый раз
|Darussafaka
|28.04 19:30 по МСК.
|Реал
Сумев все-таки победить «Дарушшафаку» в среду, «Реал» элегантно вернул себе преимущество в этом, казалось, заранее выигранном противостоянии. Теперь испанцы ведут в серии 1:2, и лишь одна победа отделяет команду Пабло Ласо от выхода в «Финал Четырех». Сумеет ли мадридский клуб добыть ее на площадке «Дарушшафаки»?
|Бохум
|28.04 19:30 по МСК.
|Дрезден
Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки.
|Аталанта
|28.04 21:45 по МСК.
|Ювентус
Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира?
|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
Хозяев матча Алькоркон – Кадис 30-го апреля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 13:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
В футбольном поединке Алькоркон – Кадис букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.
Свой последний матч клуб Алькоркон провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Алькоркон крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
На выезде футбольный клуб Кадис выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Кадис выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Кадис добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
В матче Алькоркон – Кадис довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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