Рома — Лацио прогноз и ставки от профессионала 30.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Рома и Лацио назначена на 30.04.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Рома. По Москве начало данной игры в 13:30.

Если футбольные клубы Рома и Лацио в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Рома не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Рома уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Лацио пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Лацио находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Лацио намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Лацио в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Так как хозяева поединка Рома – Лацио сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Рома.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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