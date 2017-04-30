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Рома — Лацио прогноз и ставки от профессионала 30.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Словакия футбол: Словакия – Суперлига
до начала:
# Тренчин 28.04 19:00 по МСК. Жилина #
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Самый высокий коэффициент дня, который приближается к 3.0! Любителям больших выигрышей прогноз на матч Чемпионата Словакии подойдет в самый раз 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Darussafaka 28.04 19:30 по МСК. Реал #
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Сумев все-таки победить «Дарушшафаку» в среду, «Реал» элегантно вернул себе преимущество в этом, казалось, заранее выигранном противостоянии. Теперь испанцы ведут в серии 1:2, и лишь одна победа отделяет команду Пабло Ласо от выхода в «Финал Четырех». Сумеет ли мадридский клуб добыть ее на площадке «Дарушшафаки»?
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки. 
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Аталанта 28.04 21:45 по МСК. Ювентус #
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Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте 
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира? 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 29.04 14:00 по МСК. Греутер Фюрт #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Каглиари 30.04 16:00 по МСК. Пескара #
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Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
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Прогноз от наших экспертов
Рома — Лацио прогноз и ставки от профессионала 30.04.17

Личная встреча между футбольными клубами Рома и Лацио назначена на 30.04.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Рома. По Москве начало данной игры в 13:30.

Если футбольные клубы Рома и Лацио в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Рома не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Рома уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

За последние четыре недели футбольному клубу Лацио пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Лацио находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Лацио намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Лацио в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Так как хозяева поединка Рома – Лацио сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Рома.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 