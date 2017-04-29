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|Тренчин
|28.04 19:00 по МСК.
|Жилина
Самый высокий коэффициент дня, который приближается к 3.0! Любителям больших выигрышей прогноз на матч Чемпионата Словакии подойдет в самый раз
|Darussafaka
|28.04 19:30 по МСК.
|Реал
Сумев все-таки победить «Дарушшафаку» в среду, «Реал» элегантно вернул себе преимущество в этом, казалось, заранее выигранном противостоянии. Теперь испанцы ведут в серии 1:2, и лишь одна победа отделяет команду Пабло Ласо от выхода в «Финал Четырех». Сумеет ли мадридский клуб добыть ее на площадке «Дарушшафаки»?
|Бохум
|28.04 19:30 по МСК.
|Дрезден
Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки.
|Аталанта
|28.04 21:45 по МСК.
|Ювентус
Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира?
|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
30 апреля футбольному клубу Волынь на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Днепр. По Москве данная игра стартует в 14:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
В футбольном поединке Волынь – Днепр букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.
На своем поле футбольный клуб Волынь не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Волынь находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Волынь в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
На выезде футбольный клуб Днепр выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Днепр выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Днепр добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Так как хозяева поединка Волынь – Днепр сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Волынь.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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