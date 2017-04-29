Виборг — Ольборг: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 30.04.17

30 апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Виборг – Ольборг. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Виборг, а вот игроки ФК Ольборг смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Виборг – Ольборг уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.

Две недели назад футбольный клуб Виборг получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Виборг из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Виборг выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Виборг – Ольборг у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Ольборг уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Ольборг практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Ольборг демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Хозяева матча Виборг – Ольборг предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Виборг больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: