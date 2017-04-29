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Виборг — Ольборг: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 30.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Словакия футбол: Словакия – Суперлига
до начала:
# Тренчин 28.04 19:00 по МСК. Жилина #
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Самый высокий коэффициент дня, который приближается к 3.0! Любителям больших выигрышей прогноз на матч Чемпионата Словакии подойдет в самый раз 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Darussafaka 28.04 19:30 по МСК. Реал #
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Сумев все-таки победить «Дарушшафаку» в среду, «Реал» элегантно вернул себе преимущество в этом, казалось, заранее выигранном противостоянии. Теперь испанцы ведут в серии 1:2, и лишь одна победа отделяет команду Пабло Ласо от выхода в «Финал Четырех». Сумеет ли мадридский клуб добыть ее на площадке «Дарушшафаки»?
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки. 
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Аталанта 28.04 21:45 по МСК. Ювентус #
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Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте 
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира? 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 29.04 14:00 по МСК. Греутер Фюрт #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Каглиари 30.04 16:00 по МСК. Пескара #
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Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
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Прогноз от наших экспертов
Виборг — Ольборг: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Дании 30.04.17

30 апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Виборг – Ольборг. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Виборг, а вот игроки ФК Ольборг смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Виборг – Ольборг уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.

Две недели назад футбольный клуб Виборг получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Виборг из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Виборг выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Виборг – Ольборг у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Ольборг уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Ольборг практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Ольборг демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Хозяева матча Виборг – Ольборг предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Виборг больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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