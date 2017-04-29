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|Тренчин
|28.04 19:00 по МСК.
|Жилина
Самый высокий коэффициент дня, который приближается к 3.0! Любителям больших выигрышей прогноз на матч Чемпионата Словакии подойдет в самый раз
|Darussafaka
|28.04 19:30 по МСК.
|Реал
Сумев все-таки победить «Дарушшафаку» в среду, «Реал» элегантно вернул себе преимущество в этом, казалось, заранее выигранном противостоянии. Теперь испанцы ведут в серии 1:2, и лишь одна победа отделяет команду Пабло Ласо от выхода в «Финал Четырех». Сумеет ли мадридский клуб добыть ее на площадке «Дарушшафаки»?
|Бохум
|28.04 19:30 по МСК.
|Дрезден
Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки.
|Аталанта
|28.04 21:45 по МСК.
|Ювентус
Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира?
|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
30 апреля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Виборг – Ольборг. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Виборг, а вот игроки ФК Ольборг смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:00 по МСК.
Ставки на футбольную встречу Виборг – Ольборг уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
Две недели назад футбольный клуб Виборг получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Виборг из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Виборг выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Виборг – Ольборг у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Ольборг уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Ольборг практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Ольборг демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Хозяева матча Виборг – Ольборг предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Виборг больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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