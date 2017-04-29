Кальяри — Пескара прогноз и ставки от специалиста 30.04.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Кальяри – Пескара, который будет сыгран между командами в 30-го апреля 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 16:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Пескара – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Кальяри – Пескара определились с коэффициентами. На ФК Кальяри выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Кальяри существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Кальяри проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Кальяри никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Пескара имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Пескара демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Пескара продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Пескара в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Кальяри – Пескара, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Пескара.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: