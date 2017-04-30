Эмполи — Сассуоло: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.04.17

История противостояния Эмполи – Сассуоло длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Эмполи одержал 51 победу, а на счету ФК Сассуоло 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 16:00.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Эмполи – Сассуоло, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Эмполи слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Эмполи был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Эмполи выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Сассуоло имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Сассуоло демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Сассуоло продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Сассуоло в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Эмполи – Сассуоло предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Эмполи больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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