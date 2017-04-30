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Эмполи — Сассуоло: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.04.17

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Прогнозы на сегодня:
Словакия футбол: Словакия – Суперлига
до начала:
# Тренчин 28.04 19:00 по МСК. Жилина #
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Самый высокий коэффициент дня, который приближается к 3.0! Любителям больших выигрышей прогноз на матч Чемпионата Словакии подойдет в самый раз 
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Darussafaka 28.04 19:30 по МСК. Реал #
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Сумев все-таки победить «Дарушшафаку» в среду, «Реал» элегантно вернул себе преимущество в этом, казалось, заранее выигранном противостоянии. Теперь испанцы ведут в серии 1:2, и лишь одна победа отделяет команду Пабло Ласо от выхода в «Финал Четырех». Сумеет ли мадридский клуб добыть ее на площадке «Дарушшафаки»?
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 28.04 19:30 по МСК. Дрезден #
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Матч Второй немецкой Бундеслиги. "Бохум" принимает дрезденское "Динамо". Предлагаем лучшие доказательства в пользу выбранной ставки. 
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Аталанта 28.04 21:45 по МСК. Ювентус #
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Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте 
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Анжер 28.04 21:45 по МСК. Лион #
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"Лион" нанесет визит "Анже" в статусе полуфиналиста Лиги Европы. Хватит ли сил команде Женезио на два турнира? 
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Корс 28.04 21:45 по МСК. Брей #
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Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Арминия Билефельд 29.04 14:00 по МСК. Греутер Фюрт #
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Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Барнсли 29.04 17:00 по МСК. Бёртон Альбион #
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Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Фулхэм 29.04 17:00 по МСК. Брентфорд #
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Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Ганновер 30.04 14:30 по МСК. Дюссельдорф #
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Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Каглиари 30.04 16:00 по МСК. Пескара #
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Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
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Прогноз от наших экспертов
Эмполи — Сассуоло: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.04.17

История противостояния Эмполи – Сассуоло длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Эмполи одержал 51 победу, а на счету ФК Сассуоло 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30.04.2017 и по московскому времени его начало будет в 16:00.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Эмполи – Сассуоло, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Эмполи слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Эмполи был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Эмполи выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Сассуоло имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Сассуоло демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Сассуоло продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Сассуоло в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Эмполи – Сассуоло предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Эмполи больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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