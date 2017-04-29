Паниониос — Левадиакос прогноз и ставки от профессионала 30.04.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 30-го апреля, так как именно в этот день на поле сойдутся Паниониос и Левадиакос. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Левадиакос сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Паниониос. Начало данной игры произойдет в 19:00 по московскому времени.

В футбольном поединке Паниониос – Левадиакос букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Паниониос отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Паниониос еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Паниониос пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Левадиакос имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Левадиакос демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Левадиакос продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Левадиакос в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Паниониос и Левадиакос, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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