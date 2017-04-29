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|Аталанта
|28.04 21:45 по МСК.
|Ювентус
Перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов Ювентус пожалует в гости к Аталанте
|Анжер
|28.04 21:45 по МСК.
|Лион
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|Корс
|28.04 21:45 по МСК.
|Брей
Самый высокий коэффициент дня! Предлагаем прогноз на матч Чемпионата Ирландии
|Анахайм
|29.04 05:30 по МСК.
|Эдмонтон
Анахайм или Эдмонтон? Или лучшая ставка - тотал?
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Монако
|29.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
"Монако" продолжает борьбу за титул лучшей команды Франции. К полуфиналисту Лиги чемпионов пожалует "Тулуза"
|Метц
|29.04 21:00 по МСК.
|Нанси
Разборки аутсайдеров в Чемпионате Франции. Есть отличный вариант, который наверняка понравится после прочтения прогноза
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
|Эвертон
|30.04 16:05 по МСК.
|Челси
35-й тур Чемпионата Англии в борьбе за золотые медали может стать определяющим
Футболисты клуба Мускрон готовятся до 30-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК КСВ Руселаре. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Мускрон – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Мускрон – КСВ Руселаре, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Мускрон слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Мускрон был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Мускрон выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
После того, как футбольный клуб КСВ Руселаре выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба КСВ Руселаре удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Мускрон – КСВ Руселаре являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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