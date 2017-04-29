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Мускрон — КСВ Руселаре прогноз специалиста на матч 30.04.17

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Прогноз от наших экспертов
Мускрон — КСВ Руселаре прогноз специалиста на матч 30.04.17

Футболисты клуба Мускрон готовятся до 30-го апреля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК КСВ Руселаре. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 21:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Мускрон – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Мускрон – КСВ Руселаре, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Мускрон слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Мускрон был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Мускрон выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

После того, как футбольный клуб КСВ Руселаре выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба КСВ Руселаре удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Мускрон – КСВ Руселаре являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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