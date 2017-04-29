Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Анахайм
|29.04 05:30 по МСК.
|Эдмонтон
Анахайм или Эдмонтон? Или лучшая ставка - тотал?
|Арминия Билефельд
|29.04 14:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Высокий коэффициент в прогнозе матча Второй немецкой Бундеслиги. Этот вариант достоин особого внимания!
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Монако
|29.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
"Монако" продолжает борьбу за титул лучшей команды Франции. К полуфиналисту Лиги чемпионов пожалует "Тулуза"
|Метц
|29.04 21:00 по МСК.
|Нанси
Разборки аутсайдеров в Чемпионате Франции. Есть отличный вариант, который наверняка понравится после прочтения прогноза
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
|Эвертон
|30.04 16:05 по МСК.
|Челси
35-й тур Чемпионата Англии в борьбе за золотые медали может стать определяющим
История противостояния Олимпо – Атлетико Рафаэла длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Олимпо одержал 51 победу, а на счету ФК Атлетико Рафаэла 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30-го апреля и по московскому времени его начало будет в 23:00.
Букмекеры считают фаворитом поединка Олимпо – Атлетико Рафаэла гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Олимпо существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Олимпо проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Олимпо никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Атлетико Рафаэла прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Атлетико Рафаэла сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Атлетико Рафаэла в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
На поединок Олимпо – Атлетико Рафаэла идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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