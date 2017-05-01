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|Бремен
|29.04 16:30 по МСК.
|Герта БСК
Сезон Бундеслиги близится к своей развязке. 31й тур предлагает нашему вниманию очень интересный матч. Бремен принимает дома столичную Герту.
|Фулхэм
|29.04 17:00 по МСК.
|Брентфорд
Этот прогноз на матч английского Чемпионшипа подтвержден не только словами, но и цифрами
|Барнсли
|29.04 17:00 по МСК.
|Бёртон Альбион
Предпоследний тур английского Чемпионшипа. Стараемся успеть заработать!
|Монако
|29.04 18:00 по МСК.
|Тулуза
"Монако" продолжает борьбу за титул лучшей команды Франции. К полуфиналисту Лиги чемпионов пожалует "Тулуза"
|Метц
|29.04 21:00 по МСК.
|Нанси
Разборки аутсайдеров в Чемпионате Франции. Есть отличный вариант, который наверняка понравится после прочтения прогноза
|Ганновер
|30.04 14:30 по МСК.
|Дюссельдорф
Во Второй немецкой Бундеслиге состоится важный матч, который, возможно, повлияет на финишный расклад сезона
|Каглиари
|30.04 16:00 по МСК.
|Пескара
Чемпионат Италии. "Пескара" едет на Сардинию уже в ранге вылетевшей команды...
|Эвертон
|30.04 16:05 по МСК.
|Челси
35-й тур Чемпионата Англии в борьбе за золотые медали может стать определяющим
|Аугсбургер
|30.04 16:30 по МСК.
|Гамбург
Битва за выживание в немецкой Бундеслиге. "Аугсбург" принимает "Гамбург". Кто окажется сильнее?
|Малага
|01.05 22:00 по МСК.
|Севилья
В дерби Андалусии "Севилья" может гарантировать себе выход в Лигу чемпионов
|Реал Мадрид
|02.05 21:45 по МСК.
|Атлетико М
"Реал" против "Атлетико". Мадридское дерби в полуфинале Лиги чемпионов!
Главный арбитр матча Беневенто – Авеллино в 13:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 01 мая и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Авеллино на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Авеллино – девять против двух.
Гости футбольного поединка Беневенто – Авеллино получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Беневенто слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Беневенто был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Беневенто выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Футбольный клуб Авеллино в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Авеллино демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Авеллино забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Авеллино имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Так как хозяева поединка Беневенто – Авеллино сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Беневенто.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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