Беневенто — Авеллино прогноз специалиста 01.05.17

Главный арбитр матча Беневенто – Авеллино в 13:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 01 мая и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Авеллино на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Авеллино – девять против двух.

Гости футбольного поединка Беневенто – Авеллино получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Беневенто слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Беневенто был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Беневенто выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Авеллино в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Авеллино демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Авеллино забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Авеллино имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Так как хозяева поединка Беневенто – Авеллино сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Беневенто.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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