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Кальмар — Хальмстад: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Швеции 01.05.17

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Прогноз от наших экспертов
Кальмар — Хальмстад: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Швеции 01.05.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 01.05.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Кальмар и Хальмстад. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Кальмар, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 16:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Кальмар – Хальмстад коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.

В прошлом поединке футбольного клуба Кальмар основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Кальмар будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Кальмар есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Хальмстад постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Между командами Кальмар и Хальмстад всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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