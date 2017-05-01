Норрби — Отвидаберг прогноз специалиста на матч 01.05.17

Футболисты клуба Норрби готовятся до 01.05.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Отвидаберг. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 16:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Норрби – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Норрби – Отвидаберг коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Норрби не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Норрби уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Отвидаберг прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Отвидаберг сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Отвидаберг в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Норрби – Отвидаберг встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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