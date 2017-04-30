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В последнем противостоянии Краснодар – Анжи свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 01 мая у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 18:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Краснодар обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Ставки на футбольную встречу Краснодар – Анжи уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.
В прошлом поединке футбольного клуба Краснодар основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Краснодар будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Краснодар есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Анжи построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Анжи выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Краснодар – Анжи не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Учитывая статистику личных встреч Краснодар – Анжи, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Анжи еще не разу не проигрывал в два мяча.
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