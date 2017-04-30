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История противостояния Уотфорд – Ливерпуль длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Уотфорд одержал 51 победу, а на счету ФК Ливерпуль 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 01 мая и по московскому времени его начало будет в 22:00.
Футбольный клуб Уотфорд среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Ливерпуль выставили 4.2.
Если раньше футбольный клуб Уотфорд ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Уотфорд в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Уотфорд стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Ливерпуль построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Ливерпуль выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Уотфорд – Ливерпуль не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Учитывая сильную игру хозяев матча Уотфорд – Ливерпуль на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Ливерпуль, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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