Вернаму — Треллеборг прогноз профессионала 02.05.17

В 20:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Вернаму – Треллеборг, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 02-го мая 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Вернаму сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Гости футбольного поединка Вернаму – Треллеборг получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Вернаму на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Вернаму потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Вернаму в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Треллеборг пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Треллеборг находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Треллеборг намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Треллеборг в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Вернаму – Треллеборг эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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